Regisseur Zabou Breitman: 'In een democratie is een boerka ontoelaatbaar'

'Een boerka is verschrikkelijk. Het is in een democratische lekenstaat ontoelaatbaar, ondenkbaar zelfs.' Dat zegt geen politicus die goedkoop wil scoren, wel Zabou Breitman, coregisseur van Les hirondelles de Kaboul, een meeslepende animatiefilm over ontmenselijking onder het talibanbewind.

Zucht niet te gauw 'Daar is de boerkadiscussie weer'. De op de festivals van Cannes en Annecy geprezen Franse animatiefilm Les hirondelles de Kaboul neemt u mee naar het Kaboel van twintig jaar geleden, waar de boerka géén randverschijnsel was. Het wrede en misogyne talibanbewind verbood er vrouwen om zonder boerka in het openbaar te verschijnen.

...

