Een vrouw zal uiteindelijk beslissen hoe het verder moet met Bond. Sinds GoldenEye (1995) heeft producer Barbara Broccoli, samen met haar halfbroer Michael G. Wilson, het laatste woord over werkelijk alles wat Bond betreft.

Welke acteur straks James Bond overneemt van Daniel Craig. Wie de 26e Bond regisseert. Hoe het zestig jaar oud filmicoon aan te passen aan de almaar veranderende tijden. Het wordt allemaal beslist door Barbara Broccoli en Michael G. Wilson. Sinds GoldenEye (1995) zitten zij aan het stuur van een van de meest illustere - en een van de lucratiefste - filmreeksen uit de geschiedenis. Door voor een kleine 9 miljard dollar de legendarische Hollywoodstudio MGM over te kopen kreeg Amazon de helft van de franchise in handen. Maar de creatieve beslissingsmacht ligt volledig bij Broccoli en Wilson. Dat hebben ze te danken aan de uitzonderlijke deal die hun vader en stiefvader Albert Broccoli, de producer die het Bond-imperium uit de grond stampte, destijds bij MGM bedong.

No Time to Die heeft een heuse lijdensweg achter de rug. Hebben jullie ooit gedacht dat de 25e ook de laatste Bondfilm zou zijn?

Michael G. Wilson: Niemand wil de laatste Bond op zijn geweten hebben. Dat zou vreselijk zijn. Elke film heeft zijn eigen particuliere problemen maar No Time to Die was toch een geval apart. Het was financieel een loodzware beslissing om de release van een productie van deze grootte en met zo'n kostprijs twee jaar uit te stellen. Gelukkig was de studio het met ons eens dat je dit soort cinema in de bioscoop moet kunnen zien. De film was af, we moesten gewoon wachten tot de pandemie voorbij was. Dat was vervelend en duur maar het verzinkt in het niets bij mensen die zwaar ziek werden of financiële problemen kregen door de lockdowns - ik denk aan mensen uit de filmindustrie, de horeca of de kledingsector. Wij waren zeker niet het slechtst af.

Hebben de riante voorstellen om de film op een streamingplatform uit te brengen jullie doen twijfelen?

Barbara Broccoli: Die hebben we nooit ernstig overwogen. We zijn altijd bij ons standpunt gebleven. Het is een film voor het grote scherm. De fotografie van Linus Sandgren is prachtig. Regisseur Cary Joji Fukunaga concipieerde de actiescènes en de stunts voor het grote scherm - Imax als het even kan. Het is nu te hopen dat de mensen de weg naar de bioscopen terugvinden.

Ik kan er nog steeds niet mee leven dat Daniel Craig zijn tuxedo aan de haak hangt. Ik zit nog steeds in de ontkenningsfase. Barbara Broccoli

Na de vierde film zei Daniel Craig dat hij nog liever zijn polsen zou oversnijden dan een vijfde keer Bond te spelen. Een verloning van naar verluidt 25 miljoen dollar deed hem van gedachten veranderen. Kunnen jullie er nu wel mee leven dat hij zijn tuxedo aan de haak hangt?

Broccoli: Nee. Ik zit nog steeds in de ontkenningsfase. Na Spectre was Daniel aan rust toe. Ik heb hem kunnen overtuigen dat het verhaal van zijn James Bond nog niet was afgerond. We wisselden wat ideeën uit en dát wond hem op. Ik denk dat je na het zien van de film heel goed zult begrijpen waarom hij heeft besloten om aan boord te blijven. Het was echt niet omdat we met geld naar hem gesmeten hebben. Hij had zin in een epische afsluiting van zijn jaren als James Bond.

Hoe heeft Craig Bond veranderd? Was zijn eerste film, Casino Royale, een gok? Wisten jullie dat de wereld klaar was voor een veel serieuzere, brutalere, blonde Bond?

Broccoli: De heisa over een blonde Bond heb ik nooit begrepen. Roger Moore was ook blond. Zijn mensen dat soms vergeten? En wat heeft iemands haarkleur nu te maken met zijn capaciteiten als acteur? Ik vond dat zo oppervlakkig. Het was een droom om Casino Royale te verfilmen, het eerste boek waarin schrijver Ian Fleming Bond opvoerde. We vonden niet dat we een risico namen met Daniel en we hebben gelijk gekregen. Hij werd wereldberoemd. Mensen bewonderen de manier waarop hij Bond heeft gespeeld.

Zou het zo'n verschrikkelijk idee zijn om een vrouw James Bond te laten spelen? Waarom moet het personage mannelijk zijn?

Broccoli: Waarom krijg ik die vraag tegenwoordig voortdurend voor de voeten geworpen? Ik vind het een zeer vreemde vraag. James Bond is een mannelijk personage. Hij is zo geconcipieerd. Waarom verzint men geen gelijkaardige films rond een vrouwelijk personage? Meer films maken voor vrouwen, door vrouwen, met vrouwen: dát moeten we doen. Mij lijkt dat een veel beter idee dan een mannelijke personage uitbesteden aan een vrouw.

Welke richting willen jullie met de nieuwe Bond inslaan?

Broccoli: Aan die denkoefening zijn we nog niet begonnen en het zal er zeker dit jaar niet meer van komen. Dat zijn zorgen voor 2022. Natuurlijk is het straks tijd om een nieuwe richting in te slaan maar voorlopig gaat al onze aandacht naar de release van No Time to Die. De film heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Laat ons deze Bond vieren. De toekomst wijst zichzelf wel uit.

