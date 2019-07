Nog blikvangers op de Italiaanse filmhoogmis: de ruimtefilm van James Gray en Steven Soderbergh die zich door de Panama Papers liet inspireren.

Het programma van het 76ste filmfestival van Venetië, dat op 29 augustus van start gaat, is bekend. De Italianen trappen af met The Truth, de eerste film van Hirokazu Kore-eda sinds hij vorig jaar de Gouden Palm won voor Shoplifters.

Verder is de opvallendste naam in de competitie Roman Polanski. De Poolse regisseur van onder meer The Pianist dingt mee naar de Gouden Leeuw met J'accuse. De film behandelt de zaak-Dreyfus, waarin een Joodse officier valselijk werd beschuldigd van spionage voor Duitsland in het negentiende-eeuwse Frankrijk. Schrijver Emile Zola schreef als reactie een ziedend stuk in de krant. Dat Polanski zelf op de vlucht is voor het Amerikaanse gerecht, geeft de film een extra lading mee. De regisseur kan sinds de jaren zeventig de VS niet meer in, nadat hij daar eind jaren 70 een 13-jarig meisje misbruikte. Daarvoor bekende hij schuld en kwam hij op borgtocht vrij, maar hij vertrok naar het buitenland toen hem een nieuwe celstraf boven het hoofd hing.

Verder komt James Gray naar Venetië met Ad Astra, zijn ruimtefilm met Brad Pitt in de hoofdrol die eigenlijk al tegen het festival van Cannes had moeten klaar zijn, en dingt Steven Soderbergh naar de prijzen met The Laundromat, een film over de Panama Papers met onder anderen Matthias Schoenaerts en Meryl Streep in de cast.

De jury staat dit jaar onder leiding van de Argentijnse regisseur Lucrecia Martel, maakte de organisatie eerder al bekend. De cineaste, bekend van onder meer Zama en La Ciénaga, is pas de zevende vrouw die de jury in Venetië mag voorzitten.

Vorig jaar won Alfonso Cuarón de Gouden Leeuw met Roma, een halfjaar voor de Netflix-productie drie Oscars wegkaapte.