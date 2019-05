Eigenlijk hadden Brad Pitt en regisseur James Gray dezer dagen in Cannes op de rode loper moeten staan. Waar is hun langverwachte ruimtefilm gebleven?

Er zijn zes redenen waarom wij halsreikend uitkijken naar Ad Astra. Little Odessa (1994), The Yards (2000), We Own the Night (2007), Two Lovers (2008), The Immigrant (2013) en The Lost City of Z (2016): de zes films die neoclassicist James Gray tot nog toe gemaakt heeft, waren allen om duimen en vingers bij af te likken.

...