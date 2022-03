De organisatoren van de Oscars voeren een onderzoek naar het incident waarbij acteur Will Smith een klap gaf aan komiek Chris Rock.

Dat maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences maandag bekend.

'De Academy veroordeelt de acties van Smith tijdens de show van gisterenavond', zegt de organisatie. 'We zijn officieel een onderzoek gestart naar dit incident.' Het zal de feiten naast zijn eigen reglementen en de Californische wet leggen, luidt het.

Smith verkocht Rock tijdens de Oscaruitreikingen een klap nadat de komiek een grap had gemaakt over het haar van Jada Pinkett-Smith, Will Smiths vrouw. Rock had al laten weten geen aangifte te zullen doen.

Verontschuldigingen

Smith zelf heeft in de nacht van maandag op dinsdag via Instagram zijn verontschuldigingen aangeboden voor de klap die hij tijdens de Oscars uitdeelde aan komiek Chris Rock. 'Geweld in al zijn vormen is giftig en destructief. Mijn gedrag tijdens de Academy Awards vorige nacht was onaanvaardbaar', begint Smith zijn getypte verontschuldiging.

'Grappen ten koste van mij maken deel uit van de job, maar een grap over Jada's medische aandoening was te veel voor mij en ik reageerde emotioneel', aldus Smith. Hij verontschuldigt zich tegenover Chris Rock: 'Ik ging mijn boekje te buiten en ik was fout. Ik schaam me en mijn acties zijn geen reflectie van de man die ik wil zijn. Er is geen plaats voor geweld in een wereld vol liefde en goedheid.'

Smith verontschuldigt zich ook tegenover de Academy, de producers van de Oscaruitreiking, de aanwezigen, de kijkers en zijn eigen familie. 'Ik betreur het ten zeerste dat mijn gedrag een anders zo mooie dag voor ons allemaal heeft besmeurd', aldus Smith, die besluit met de boodschap dat hij 'a work in progress' is.

