Ronaldo heeft meer buikspieren, Messi kan beter dribbelen en Pelé beter koppen, maar dat interesseert alleen voetbalfans. Van alle GOAT-voetballers heeft Maradona het beste verhaal. In zijn nieuwe docu portretteert Asif Kapadia de Argentijnse dribbelkont met evenveel bravoure als Ayrton Senna en Amy Winehouse. 'Maradona strijdt tegen zichzelf.'

Asif Kapadia brengt tragische verhalen die je dénkt te kennen omdat ze over wereldberoemd talent gaan, tot je zijn versie hoort en je je vergissing inziet. De Britse regisseur viel op met een documentaire over Ayrton Senna, de Braziliaanse F1-legende die in 1994 de Grand Prix van San Marino niet overleefde, en scoorde daarna een hit én een Oscar met Amy, een docu over zangeres Amy Winehouse die in 2011 een alcohol- en drugsverslaving niet overleefde. Dit keer portretteert hij met nooit vertoonde archiefbeelden een ster die op miraculeuze wijze zichzelf overleeft: Diego Armando Maradona. Op het afgelopen WK voetbal in Rusland kwam de Argentijn in beeld als een schertsfiguur, maar in de jaren tachtig was de jongen uit de sloppenwijken van Buenos Aires de beste voetballer ter wereld. Hij maakte Argentinië wereldkampioen in 1986, maar Kapadia focust op zijn turbulente wedervaren in Napels.

...