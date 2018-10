Onmogelijke liefde in zwart-wit: 'Cold War' wint Grand Prix op Film Fest Gent

'Een onberispelijk stukje cinema dat ons verrukte en ontroerde.' Dat is het oordeel van de jury over Cold War, het oorlogsdrama van Pawel Pawlikowski dat vrijdag is uitgeroepen tot winnaar van de Grand Prix van Film Fest Gent. Die prijs is goed voor een distributiepremie van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release van de film, die op 31 oktober door Cinéart uitgebracht wordt, en een mediacampagne.

Pawlikowski vertelt in Cold War het verhaal van een Poolse muzikant en zijn blonde minnares en muze die in de jaren vijftig vluchten van oost naar west. En terug. En nog eens terug. Net als in Ida, het post-Holocaustdrama waarmee hij drie jaar geleden de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film won, is het een zwart-witfilm in 4/3-beeldformaat. 'Een jazzy, visueel vernuftig filmpje over onmogelijke liefde in onmogelijke, politiek gechargeerde tijden, dat amper 85 minuten nodig heeft om de gevoelstemperatuur aanzienlijk de hoogte in te jagen', schreef Knack Focus-recensent Dave Mestdach erover tijdens het Festival van Cannes.

Lees ons interview met Pawel Pawlikowski, dat volgende week in Knack Focus verschijnt:'De machthebbers zouden liever Mel Gibson zien die het glorieuze Poolse verleden bezingt.'





De internationale jury, met onder anderen kunstschilder en juryvoorzitter Michaël Borremans, actrice Mireille Perrier en muzikanten Stephen en David Dewaele in de rangen, mocht nog een prijs uitreiken, de Georges Delerue Prijs voor Beste Muziek. Die ging naar High Life, de erotische ruimtefilm van Claire Denis waarvoor Stuart A. Staples, de Britse muzikant van de indiegroep Tindersticks, de soundtrack schreef. Ook voor die film is een distributiepremie weggelegd.





De prijs voor Beste Europese Kortfilm ging naar Dark Chamber van Ottó Bánovits. De Zweedse cineast krijgt lof voor zijn 'inventieve en beknopte aanpak, die een licht werpt op een voortdurende tragedie'. Sonam Larcin kreeg dan weer de prijs voor Beste Belgische Studentenkortfilm met Après le silence, een intimistische film over een homo die zijn land ontvlucht en daarbij zijn vriend moest achterlaten.

Eerder deze week raakte al bekend dat de kortfilm Provence van Kato De Boeck de ACE Image Factory + The Fridge Publieksprijs won. Gisteren reikte de vijfkoppige jongerenjury ook al de Explore Award uit; die ging naar Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot van Philip Gröning. De North Sea Port en Canvas Publieksprijzen worden begin volgende week bekendgemaakt.