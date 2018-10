Nadine Labaki ziet films maken als een plicht: 'Wij zijn de echte criminelen'

Vandaag trekken we met zijn allen naar de stembus. Zou het van regisseur Nadine Labaki afhangen dan zou ze iedere onwettig afwezige bij de kraag grijpen en meesleuren tot in het stemhokje. De Libanese is een vurige, eloquente dame die haar tomeloze ongenoegen niet verbergt. Met haar films wil ze een figuurlijke praatstok creëren opdat die vlijtig wordt doorgegeven. 'Just talk. It's as simple as that!' Haar derde langspeelfilm, Capharnaüm, is een empathisch, bijna miserabilistisch portret van een - vermoedelijk - 12-jarig jongetje die zijn ouders aanklaagt omdat ze hem ter wereld hebben gebracht. Zelfs de Italiaanse neorealisten zouden in zichzelf gekeerd naar huis trekken na het zien van Labaki's tot activisme aanzettende probleemfilm.

