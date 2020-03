Tientallen medewerkers van een filiaal van de uitgeverij Hachette in New York hebben donderdag geprotesteerd voor de hoofdzetel tegen de publicatie van de autobiografie van de filmmaker Woody Allen. Dat meldt het gespecialiseerd magazine Publishers Weekly.

De actie voor het hoofdkantoor van Grand Central Publishing komt twee dagen nadat journalist Ronan Farrow, zoon van Woody Allen, zich kritisch uitliet over de publicatie van het boek.

De broer van Dylan Farrow, die Allen ervan beschuldigt dat hij zich in haar kindertijd aan haar vergreep, verbrak daarom de samenwerking met Hachette. De medewerkers van de uitgeverij lieten met hun actie weten dat ze achter Ronan, Dylan en de slachtoffers van seksueel geweld staan.

Ondanks de beschuldigingen van seksueel misbruik verschijnt de autobiografie Apropos of Nothing van Woody Allen op 7 april. Dat gaat over de relaties van de succesregisseur 'met zijn familie, vrienden en liefsten.' De memoires verschijnen in de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje.

Allen wordt al decennialang beschuldigd van seksueel misbruik, met name door zijn adoptiedochter. De regisseur heeft de beschuldigingen steeds ontkend. Veel sterren hebben al publiekelijk laten weten niet meer met hem te willen samenwerken.

Ronan heeft de kant van zijn zus gekozen. Zijn berichtgeving over Hollywoodproducent Harvey Weinstein droeg in 2017 in belangrijke mate bij tot het begin van de MeToo-beweging.

