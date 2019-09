Woody Allen: 'Als acteurs niet met me willen samenwerken, zoek ik gewoon anderen'

Vroeger pochten celebrity's dat ze met Woody Allen mochten werken, vandaag pochen ze omdat ze dat niet wíllen doen. In de VS komt zijn jubileumfilm A Rainy Day in New York niet uit en naar eigen zeggen kan hij op op zijn 83e elk moment doodvallen. Maar Allen ploegt grappend voort. 'Ik moet werken om mijn gedachten af te leiden van de realiteit.'

© Getty

'Hoe gaat het met je?'

...

