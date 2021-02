Larry Flynt, de oprichter en uitgever van het beruchte Amerikaanse pornoblad Hustler is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was ook een uitgesproken verdediger van de vrijheid van meningsuiting.

Volgens entertainmentwebsite TMZ overleed hij aan hartfalen.

Larry Flynt, die ook andere publicaties uitgaf, zat sinds 1978 in een rolstoel. Hij raakte verlamd vanaf zijn middel na een moordaanslag.

Zijn inkomen verwierf hij via blootblad Hustler. 'Playboy and Penthouse', zei hij in een interview dat The Washington Post citeert, 'deden alsof hun pornografie kunst was. Ik voelde dat rauwe seks was wat mannen zochten. En ik had gelijk'.

Feministe Gloria Steinem noemde hem een 'gewelddadige, sadistische pornograaf'.

Maar er zat een andere kant aan hem. Hij was ook een voorvechter en verdediger van het eerste Amerikaanse amendement dat gaat over de vrijheid van meningsuiting (waaronder volgens hem ook pornografie viel). De uitgever werd vanwege die strijd in 1996 door acteur Woody Harrelson geportretteerd in de film 'The People vs. Larry Flynt' van regisseur Milos Forman.

