Zes volwaardige romans, twee onafgewerkte en een reeks brieven, gedichten en probeersels. Meer had de Engelse schrijfster Jane Austen (1775-1817) niet nodig om het tot de canon van de westerse literatuur te schoppen. Drie toppers uit de talloze films en series die op haar tijdloze, in sociale kritiek en romantisch realisme gedrenkte werk zijn gebaseerd.

Sense and Sensibility (Ang Lee, 1995)

In Austens eerste, oorspronkelijk anoniem uitgegeven roman uit 1811 - gebaseerd op de briefroman Elinor and Marianne die ze wellicht al in 1795, op negentienjarige leeftijd, schreef - wordt ingezoomd op de zussen Elinor en Marianne Dashwood. Beide groeien op in een gegoede, Britse familie, maar na de dood van hun vader worden ze verplicht om hun landgoed te verlaten en in te trekken bij oude bekenden, een sociale degradatie die hun waarde op de huwelijksmarkt danig doet kelderen. Emma Thompson, die Elinor speelt, werkte vijf jaar aan haar Oscarwinnende scenario, en zocht en vond in de Amerikaanse Taiwanees Ang Lee de ideale regisseur om er een elegant verpakt en melancholisch portret van onderdrukte feminiene gevoelens en ambities van te maken. Mogelijk de beste Austen-adaptatie tot nu toe, met fraaie bijrollen voor Alan Rickman, Tom Wilkinson, Hugh Grant en de jonge Kate Winslet als Marianne Dashwood.

Pride and Prejudice (Joe Wright, 2005)

Geen Austen-roman die zoveel films en series inspireerde als deze uit 1813, het smachtende relaas van vijf ongehuwde zussen uit de Engelse middenklasse die door hun moeder aan welgestelde mannen worden gekoppeld. Er is Robert Z. Leonards, mee door Aldous Huxley geadapteerde filmklassieker uit 1940, met Greer Larson als de jonge, vrijgevochten bourgeoise Elizabeth Bennet en Laurence Olivier als Mr. Darcy, het object van zowel haar afkeer als begeerte. Er is de populaire, zesdelige BBC-serie uit 1995 die van de toen nog relatief onbekende Darcy-vertolker Colin Firth in één klap een sekssymbool maakte. Er is de horrorpastiche Pride and Prejudice and Zombies, waarin de Bennets het aan de stok krijgen met ondoden. Er is de met muzikale intermezzi opgeleukte Bollywood-versie Bride and Prejudice. En columniste Helen Fielding baseerde er losjes haar Bridget Jones' Diary op. Maar de bekendste, voor vier Oscars genomineerde filmadaptatie is die van Joe Wright, met Keira Knightley in korset als de meest intelligente en vranke van de vijf Bennet-zusjes.

Love & Friendship (Whit Stillman, 2016)

Whit Stillman, die in de nineties indiefurore maakte met Metropolitan en The Last Days of Disco, injecteert Austens realistisch romantische, protofeministische proza met een flinke scheut sociale upperclasssatire en bijtende humor in deze frisse adaptatie van de korte briefroman Lady Susan uit 1794. Kate Beckinsale vertolkt de mooie maar slinkse weduwe Lady Susan Vernon die naar het landgoed van haar schoonfamilie afreist. Ze wil er een einde maken aan de vele roddels die over haar liederlijke, amoureuze leven de ronde doen, én zowel voor zichzelf als voor haar dochter Felicia een deugdelijke maar toch vooral bemiddelde vent vinden. Beckinsale schittert als snobistisch, sexy serpent, Chloë Sevigny incarneert haar hartsvriendin. Stephen Fry passeert als Amerikaanse aristocraat en Stillmann dissecteert eens te meer de zeden en maniertjes van de haute bourgeoisie. De glansrol is echter weggelegd voor Austens spitsvondige dialogen, die zelden zo venijnig klonken.

