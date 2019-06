Knack Focus sprak met Ian McShane, een van de hoofdrolspelers uit de film Deadwood, de slotact van de gelijknamige HBO-westernserie.

'You can call me Al.' Ian McShane drukt ons met een brede grijns meteen de hand. De 76-jarige Brit, ook bekend van American Gods en de John Wick-films, lijkt met zijn zwarte maatpak, gouden halsketting en voorkomende gedrag in niets op Al Swearengen, de hondsbrutale saloonuitbater die in de Deadwood-film zijn laatste whisky uitschenkt. Toch paste het personage hem weer als een tweede huid. 'Het voelde alsof ik uit mijn lichaam trad toen ik die lange onderbroek opnieuw aantrok, vet in mijn haren streek en The Gem binnenstapte. Alles...