Huishoudster uit 'Roma' vecht voor vrouwenrechten: 'Op de mannen moeten we niet wachten'

Roma, de recentste film van Alfonso Cuáron, zindert niet alleen in cinefiele middens na. Hij opende in Mexico ook het debat over het schrijnende lot van huishoudpersoneel. Actrice Yalitza Aparicio, die Cleo speelt in de film, heeft ook daarin een hoofdrol. 'Toen Roma uitkwam, vonden veel mensen dat ik Mexico niet kan vertegenwoordigen, "omdat Mexicanen blank zijn".'

© Image by Alfonso Cuarón

Het verhaal van de inheemse Cleo, die begin jaren zeventig als huishoudster inwoont bij een middenklassefamilie in Mexico-stad, was vorig jaar een prijsbeest. Roma won in Venetië de Gouden Leeuw, kreeg maar liefst tien Oscarnominaties en verzilverde er daar drie van - en niet van de minste: beste niet-Engelstalige film, beste regie en beste cinematografie. Minder bekend: Alfonso Cuárons semi-autobiografische film leefde in eigen land ook buiten de filmzalen. Niet veel later oordeelde het Mexicaanse Hooggerechtshof dat huishoudpersoneel ook recht heeft op sociale zekerheid. En Yalitza Aparicio (25), die met de rol van Cleo haar eerste filmervaring opdeed, werd een icoon van die sociale strijd: ze stond in eigen land op de cover van Vogue, zowel Time als de BBC rekenen haar tot de honderd invloedrijkste personen van 2019 en onlangs werd ze goodwillambassadeur van Unicef.

