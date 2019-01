Hoe 'Bird Box' werd gered door het internet

DE FEITEN

Bird Box is een Netflix-film met Sandra Bullock in de rol van een moeder die haar twee kinderen probeert te beschermen in een apocalyptische toekomst. Daarin teistert een mysterieuze kracht de bevolking: wie het monster in de ogen kijkt, pleegt meteen daarna zelfmoord. Vandaar dus dat Bullock en consorten met een blinddoek rondlopen.

In amper een week tijd werd de thriller op meer dan 45 miljoen accounts bekeken, wat Bird Box volgens Netflix zelf hun meest succesvolle film tot nu toe maakt. Dat is opvallend, want de film werd niet al te best onthaald door critici. Hij moet het doen met een matige score van 63% op Rotten Tomatoes en wordt her en der een slap afkooksel van A Quiet Place dan wel een 'bird-brained mess' genoemd. Dat Bird Box toch hét gespreksonderwerp van het moment is, heeft dan ook weinig te maken met kwaliteit.

Delen Hoe meer memes, hoe meer mensen met eigen ogen wilden zien waarover die memes nu eigenlijk gingen. 'Fear of memeing out'.

Timing is een factor. Bird Box ging in première op 21 december, een periode waarin sowieso veel televisie en Netflix wordt gekeken. Maar de hoofdrol in het succesverhaal is weggelegd voor het internet. Al snel na de release begonnen allerhande memes op te duiken. En hoe meer memes, hoe meer mensen met eigen ogen wilden zien waarover die memes nu eigenlijk gingen. 'Fear of memeing out', dus.

Of kijkers de film goed vinden, maakt eigenlijk niet uit. Zolang ze maar mee zijn. Dat bleek een zeer effectieve marketingtool. Zo effectief dat er complottheorieën opdoken over de authenticiteit van de hype. Volgens geruchten zou Netflix fake accounts aanmaken of mensen betalen om memes te verspreiden. Netflix zal het allicht een zorg wezen. Bird Box is een van de meestbekeken en -besproken films van het moment. Ondanks slechte kritieken, en dankzij het internet.





SYMPTOMEN VAN DE BIRD BOX-OBSESSIE

De memes

Er waren memes over de verhaallijn, selectieve blindheid en de gelijkenissen met A Quiet Place. Maar het opvallendst waren de memes over de memes, genre 'Me trying to piece together the plot of Bird Box after only seeing memes'.

De dansjes

Op TikTok creëerden gebruikers hun eigen choreografieën. Behalve de blinddoek hadden die eigenlijk nog heel weinig te maken met Bird Box.

De challenge

De Bird Box Challenge houdt in dat u geblinddoekt alledaagse activiteiten uitvoert, zoals door een open deur wandelen, een bad nemen, knutselen met slijm of naar Bird Box 'kijken'. Nadat mensen ook geblinddoekt met de auto begonnen te rijden en hun peuter tegen de muur lieten knallen, zag Netflix zich genoodzaakt om kijkers aan te manen voorzichtig te zijn.

De themafeestjes

Een nachtclub in Atlanta organiseerde alvast een Bird Box-avond, inclusief een wedstrijd geblinddoekt shotjes drinken.

Het huis

Een deel van Bird Box werd gefilmd in een huis in Monrovia, California. Dat is intussen uitgegroeid tot een toeristische attractie. Volgens een van de buren poseren de hele dag door mensen met een blinddoek voor het huis.

DE TRIVIA