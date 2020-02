Het gaat om een beloning van 6.000 euro die bestemd is voor de financiering en ontwikkeling van de film.

Het smelt heeft op de Berlinale de ArteKino International Prize gewonnen, zo maakte het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) maandag bekend. In het kader van het Filmfestival van Berlijn is de film geselecteerd om, onder de internationale titel The Melting, te worden voorgesteld aan potentiële financiers en coproducenten.

Het smelt, een verfilming van de gelijknamige succesroman van Lize Spit uit 2015, zal gaan over Eva, die dertien jaar na een snikhete, volledig uit de hand gelopen zomer terugkeert naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak. Veerle Baetens, die vooral bekend is als actrice, zal voor dat project voor het eerst in de regiestoel plaatsnemen.

De opnames voor de film zullen in de zomer van 2021 van start gaan. De productie is in handen van Bart Van Langendonck en Sarah Marks van Savage Film, onder meer bekend van de films De Patrick, Rundskop en D'Ardennen.

Baetens kreeg begin deze maand ook de Magritte-prijs voor Beste Actrice voor haar rol in Duelles, en de kortfilm Une soeur waarin ze vorig jaar te zien was, maakte op de voorbije Oscars-editie kans op de prijs voor Beste Live Action-kortfilm.

