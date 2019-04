In de Belgisch-Franse psychologische thriller Duelles wordt Veerle Baetens stijlvol gek in fraaie sixtiesdecors. Intussen werkt ze naarstig verder aan haar verfilming van Het smelt, de succesroman van Lize Spit - als ze al niet haar moonwalk oefent. 'Toen iedereen naar The Cure en Nirvana luisterde, bleef ik Michael Jackson trouw.'

Veerle Baetens rijdt tegenwoordig het parcours van een Vlaamse rocker die volle Sportpaleizen afwisselt met bescheiden zalen in het buitenland. Later dit jaar verschijnt ze in het Franse landbouwersdrama Au nom de la terre, terwijl het uitkijken is naar onafhankelijke producties als A Bluebird in My Heart en Rabbit, die de weg naar de Belgische zalen nog moeten vinden. In Duelles zet regisseur Olivier Masset Depasse (Illégal) haar en zijn eigen vrouw Anne Coessens tegenover elkaar als twee buurvrouwen en hartsvriendinnen tussen wie zich, na een tragisch voorval met een van hun kinderen, tegen een kleurrijke sixtiesachtergrond een donker spel van achterdocht en wraak ontspint.

...