Het gala van de World Soundtrack Awards had alles (behalve Kendrick Lamar)

Meer dan enkele subtiele armbewegingen heeft dirigent Dirk Brossé niet nodig om het Brussels Philharmonic voor de eerste keer aan te vuren. De muzikanten openen de avond zoals steeds met de World Soundtrack Awards Fanfare de opzwepende openingstune die door de legendarische Elmer Bernstein (The Magnificent Seven, To Kill a Mockingbird, The Great Escape en ga zo maar door) geschreven werd bij de oprichting van de World Soundtrack Academy.

...