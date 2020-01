Betaalzender HBO heeft de rechten gekocht van Parasite. De hitfilm van Bong Joon-ho wordt zo een tv-serie.

Parasite, een van de meestbesproken arthousefilms van het voorbije jaar, krijgt een tweede leven op televisie. De Amerikaanse betaalzender HBO heeft de rechten op de thriller van Bong Joon-ho gekocht. Dat melden Amerikaanse filmmedia.

De film gaat over een arme familie die pizzadozen moet vouwen om te overleven, tot de zoon des huizes als privéleraar mag beginnen bij een rijke familie en vervolgens zijn hele gezin een baantje bezorgt. Regisseur Joon-ho baseerde het scenario deels op zijn eigen leven, vertelde hij in Knack Focus: 'Toen ik op de filmschool zat, kluste ik als privéleraar bij een rijke familie bij. Ik zie me als student nog zo dat huis binnengaan. Bleek dat er een sauna was op de tweede verdieping. Een sauna! In een huis! Zoiets mafs had ik nog nooit gezien.'

Met zijn klassenstrijdthriller is Joon-ho aan een triomftocht bezig. Eerder won hij als eerste Koreaan de Gouden Palm op het festival van Cannes en sleepte hij een Golden Globe in de wacht. Ook voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film is Parasite nog steeds in de running.

Bong Joon-ho schrijft en produceert de tv-versie van Parasite zelf, samen met Adam McKay, de regisseur van de Dick Cheney-biopic Vice. Wanneer de reeks te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Parasite is volgens Knack Focus een van de beste films van 2019.

