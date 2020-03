De gevallen Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (67) is woensdag wegens seksmisdrijven tot 23 jaar cel veroordeeld.

Eind februari achtte de jury Weinstein schuldig aan aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi, en verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. De jury heeft Weinstein daarnaast vrijgesproken van drie andere onderdelen van de aanklachten, waarvan twee voor 'roofzuchtige verkrachting'. De filmproducent riskeerde tot 25 jaar cel en krijgt dus een zware straf.

In totaal hebben zes vrouwen in het proces getuigd van aanranding. Nadat in oktober 2017 beschuldigingen tegen Weinstein van seksueel misbruik van vrouwen waren geuit, leidde dat tot de #MeToo-beweging en klachten van tientallen vrouwen. In mei 2018 werd hij in New York gearresteerd op verdenking van verkrachtingen.

Donna Rotunno, de advocaat van Weinstein, drong er bij de rechter eerder op aan aan om haar cliënt niet naar de gevangenis te sturen, omdat hij een aantal mislukte rugoperaties heeft ondergaan en bepaalde medicijnen nodig zou hebben om te voorkomen dat hij blind wordt. Tijdens de rechtszaak verscheen Weinstein vrijwel altijd met een looprekje omdat hij niet meer zelfstandig kon lopen. Hij onderging ook al een hartoperatie.

Naast het nu afgewerkte proces, dat plaatsvond in New York, verschijnt Weinstein ook in Los Angeles voor de rechter. Die zaak gaat over twee andere gebeurtenissen: op 18 februari 2013 zou hij een Italiaanse vrouw verkracht hebben in haar hotelkamer, een dag later zou hij zich vergrepen hebben aan een andere vrouw die hem een filmscript wilde laten zien en dat terwijl hij zichzelf aan het bevredigen was.Als de filmproducer in dat proces effectief schuldig wordt bevonden, kan hij er nog eens 28 jaar gevangenisstraf bij krijgen.

