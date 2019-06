Goedkope films worden wereldhits: zo werkt de Hollywoodfabriek achter 'Paranormal Activity'

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Wat Get Out, Us, Paranormal Activity maar ook Sharp Objects, BlacKkKlansman en de nieuwe film Ma gemeen hebben? Ze komen stuk voor stuk uit hitfabriek Blumhouse, waar de tijdgeest rondspookt én de dollars tellen. Oprichter Jason Blum over zijn lucratieve huiverhandel: 'Ik heb maar één dure film gemaakt. Vreselijk.'

Paranormal Activity. © .