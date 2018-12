'Girl' van Lukas Dhont maakt niet langer kans op een Oscar

Dhont won op het Festival van Cannes vijf prijzen, waaronder de Camera d'Or, heeft een nominatie voor de Golden Globes op zak en won afgelopen weekend nog de prijs voor Best Discovery op de European Film Awards. Veel filmkenners zagen de niet-selectie van Girl dan ook niet aankomen. De Amerikaanse gezaghebbende filmwebsite Deadline spreekt zelfs over 'een van de grootste verrassingen' van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de lijsten met genomineerden samenstelt.

Daar moet wel bij gezegd worden dat Girl, een film over Lara, een meisje dat in een jongenslichaam is geboren en een professionele ballerina wil worden, met enige controverse is onthaald in de States.

Netflix, dat de film daar verdeelt, wilde aanvankelijk de naaktscènes met de toen vijftienjarige hoofdrolspeler Victor Polster knippen, een beslissing waar de streaming-gigant op terugkwam. Voor de Amerikaanse filmwaakhond mocht een scène waarin het hoofdpersonage haar buurjongen pijpt dan weer de bioscopen niet halen.

Er is nog Felix Van Groeningen

Bovendien verschenen er de laatste weken opiniestukken in verschillende Amerikaanse media, waarin transgenders kritiek uiten op Girl. 'Een van de meest gevaarlijke films over een transpersoon in jaren', stond te lezen in een gastcolumn op de site van The Hollywood Reporter. Een statement dat Nora Monsecour, het transmeisje op wie de film gebaseerd is, meteen pareerde: 'Zeggen dat de ervaring van Lara niet waardig is, omdat ze vertolkt wordt door een cisgenderacteur, is hetzelfde als mij aanvallen.'

Of de hele zaak een rol heeft gespeeld in de beslissing van de Academy om Girl van de lijst te halen, zullen we wellicht nooit zeker weten. Wel staat vast dat het lijstje met negen films die de Oscar voor beste Niet-Engelstalige film wél nog kunnen krijgen, behoorlijk indrukwekkend is. Het Poolse Cold War was het grote prijsbeest op de European Film Award, Shoplifters uit Japan won de Gouden Palm en Roma, het zwart-witepos van Alfonso Cuarón, werd eerder dit jaar winnaar van de Gouden Leeuw. Ook Burning van Lee Shang-Dong pakte al massa's prijzen, in Cannes en daarbuiten. Prijken verder op de nominatielijst: Birds of Passage (Colombia), The Guilty (Denemarken), Never Look Away (Duitsland), Ayka (Kazachstan) en Capernaum (Libanon)

Alle Oscar-genomineerden worden op 22 januari bekendgemaakt en op 24 februari staat de uitreiking gepland. Met Beautiful Boy, de eerste Hollywoodfilm van Felix Van Groeningen, heeft ons land nog wel een klein stukje ijzer in het vuur liggen. Met name acteur Timothée Chalamet wordt volop genoemd voor de Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol.