De films Girl van Lukas Dhont en Niet Schieten van Stijn Coninx maken beiden kans op negen Ensors, de Vlaamse Vlaamse film- en tv-prijzen die in september op het Filmfestval Oostende worden uitgereikt. Op tv-gebied is Studio Tarara de grote slokop met acht nominaties.

Girl van Lukas Dhont werd afgelopen jaar al bedolven onder de prijzen na zijn succesronde van vorig jaar in Cannes. Daar zullen waarschijnlijk nog wat Ensors bijkomen, want de film is genomineerd voor negen stuks, waaronder de prijs voor beste film, beste regie (Lukas Dhont) en beste scenario (Lukas Dhont, Angelo Tijssens). Daarnaast dingt hoofdrolspeler Victor Polster mee naar de Ensor voor beste acteur.

Niet schieten, de film van Stijn Coninx over De Bende van Nijvel, heeft eveneens negen nominaties op zak, waaronder voor beste film, regie en scenario. Acteur Jan Decleir maakt daarnaast kans op de Ensor voor beste acteur en Viviane De Muynck op die voor beste actrice. Ook Hellhole van Bas Devos, die zich afspeelt in de nasleep van de aanslagen van 22 maart, is populair met acht nominaties.

Koen De Graeve in 'Studio Tarara' © VTM

Van alle nieuwe Vlaamse tv-series haalde Studio Tarara, de eerste dramareeks van productiehuis Shelter, de meeste nominaties binnen, verspreid over alle vijf categorieën. In de categorieën beste acteur en beste actrice kreeg Studio Tarara vijf nominaties voor hoofdrolspelers.

Ook De Dag, geschreven door Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, rijfde verschillende nominaties binnen, en de thrillerserie 13 Geboden van productiehuis Menuet maakt evenzeer kans op de Ensor voor beste serie.

De Ensors zijn de Vlaamse film- en tv-prijzen die op 14 september uitgereikt worden in het kader van het filmfestival van Oostende.