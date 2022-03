Het hof van beroep van Parijs heeft donderdag de inverdenkingstelling van de Franse acteur Gérard Depardieu voor verkrachting en seksuele agressie bevestigd. Dat heeft de procureur-generaal van Parijs, Rémy Haitz, meegedeeld.

'De kamer van inbeschuldigingstelling is van mening dat er op dit moment ernstige aanwijzingen zijn die een inverdenkingstelling van Gérard Depardieu verantwoorden', klinkt het in een mededeling. De Franse comédienne Charlotte Arnould had in 2018 klacht ingediend tegen Depardieu. Ze beschuldigde de 73-jarige acteur ervan haar twee keer te hebben verkracht in zijn woning in Parijs. Depardieu ontkende alles en diende dan ook een verzoek tot nietigverklaring in, maar dat werd nu dus door het hof van beroep van Parijs naar de prullenmand verwezen. Het dossier keert nu terug naar de onderzoeksrechter die zijn onderzoek zal voortzetten.

'Mijn cliënte is bijzonder opgelucht en vol vertrouwen dat vandaag gerechtigheid is geschied', reageerde Carine Durrieu-Diebolt, de advocate van Arnould aan het Franse persagentschap AFP. De advocaat van Depardieu wenste niet te reageren. De gerechtelijke procedure die in Aix-en-Provence geopend werd tegen de Franse acteur, werd naar Parijs overgeheveld. Bij de gerechtelijke politie van Parijs werden de acteur, die ook de Russische nationaliteit heeft, en de jonge actrice met elkaar geconfronteerd.

Op 4 juni 2019 seponeerde het openbaar ministerie het negen maanden durende onderzoek. Arnould diende in augustus 2020 een klacht met burgerlijkepartijstelling in, waardoor het onderzoek hervat werd met een onderzoeksrechter. Die rechter stelde Gérard Depardieu op 16 december 2020 in verdenking wegens 'verkrachtingen' en 'seksuele agressie', en liet hem vrij onder gerechtelijk toezicht. (Belga)

