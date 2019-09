De chips krijgen een eigen biopic.

De feiten

Oké, éígenlijk is het bedenker Richard Montañez (foto hieronder) die een biopic krijgt. Dat klinkt willekeuriger dan het is. Er valt namelijk wel wat te vertellen over Montañez. De Mexicaanse immigrant werkte in de jaren tachtig als conciërge in de Amerikaanse snackfabriek Frito-Lay toen hij als tijdverdrijf begon te experimenteren met een portie mislukte Cheetos en er wat chilipoeder op gooide. De rest is geschiedenis. Intussen heeft de man een topfunctie bij PepsiCo en geeft hij lezingen over het belang van inclusie in de sector.

...