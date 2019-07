5 star star star star star

Mis de nieuwe bioscooprelease van Solaris, de metafysische scifiklassieker van Andrej Tarkovski niet, want alleen op een groot scherm komt die tot zijn recht.

De Indiërs zijn onderweg naar de maan, de Chinezen willen de achterkant ervan koloniseren en straks boeken we bij Sunweb een all-in naar Saturnus. Over de zin en onzin van ruimtereizen maakte een Russische filmdichter een halve eeuw geleden een trage, mystieke film die deze week in onze bioscopen de concurrentie aangaat met Spider-Man: Far from Home: Solaris.

...