Spike Lee haalt white power op een amusante manier onderuit in 'BlacKkKlansman'

Hoe kwader Spike Lee, hoe beter zijn films? Je zou het haast denken. De gesel van blank Hollywood zat de afgelopen jaren niet stil. Hij regisseerde videoclips, documentaires en een Netflix-serie op basis van zijn debuutfilm She's Gotta Have It (1986). Wat films betreft, komt hij uit een zeer middelmatige periode. Chi-Raq (2015) en Miracle at St. Anna (2008) haalden zelfs de Belgische bioscopen niet. Oldboy (2013) was een overbodige remake van een Koreaanse wraakklassieker. Voor zijn betere 'joints' moeten we al terug tot Inside Man uit 2006 en 25th Hour uit 2002, voor...