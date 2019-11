4 star star star star star

Pietro Marcello's inventieve Jack London-adaptatie Martin Eden is een - in meer dan één betekenis - tijdloze mix van politiek en romantiek.

Er zijn verschillende manieren om de populaire Amerikaanse schrijver Jack London (1876-1916) te verfilmen. Je kunt braaf het verhaal volgen en op de romantiek en het avontuur focussen, of je kunt de vertelling naar een andere plek en een onbestemde tijd transponeren en de sociaal-politieke lading op het voorplan trekken. Dat laatste is wat de Italiaanse regisseur Pietro Marcello op een even inventieve als ingenieuze manier doet met Martin Eden, Londons meest autobiografische roman, uit 1909.

...