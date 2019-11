Met Martin Eden, over een arbeidersjongen die het tot schrijver schopt, greep Pietro Marcello dit jaar net naast de Gouden Leeuw. Toch zette zijn hoogst originele, in een tijdloos jasje gegoten Jack London-verfilming hem in één klap op de Europese filmkaart. E molto giustificato!

Martin Eden, naar de gelijknamige en meest autobiografische roman uit 1909 van de populaire Amerikaanse schrijver Jack London, viel in Venetië nwel degelijk in de prijzen, want Luca Marinelli werd er bekroond als beste acteur. Toch is de echte hoofdrol in deze adaptatie (waarin het verhaal van de worstelende aspirant-schrijver wordt getransponeerd naar Napels) weggelegd voor de regisseur. De Italiaanse documentairemaker Pietro Marcello, die zichzelf net als zijn hoofdpersonage een autodidact noemt, maakt in zijn tweede fictiefilm een sterk stilistisch statement door het verhaal te spekken met documentaire archiefbeelden van dokwerkers, huisvrouwen en kinderen die je doen twijfelen of de film zich nu in de jaren dertig, vijftig of zeventig van de vorige eeuw afspeelt. Bovendien plaatst hij, te midden van het politieke tumult in zijn vaderland - waar de geschiedenis zich net als overal herhaalt - ook de klassenstrijd weer op de agenda.

