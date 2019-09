3 star star star star star

De Franse animatiefilm Les hirondelles de Kaboul beantwoordt de wreedheid, de verdrukking en de vrouwenhaat van de taliban met poëzie, aquarelkleuren en een vleug pathos.

Hoe vertel je over de gruwel die de mensheid zichzelf aandoet zonder het publiek de zaal uit te jagen? Opmerkelijk veel vertellers vertrouwen dit jaar op de abstractie en de grote artistieke vrijheid die een animatiefilm met zich meebrengt. Raúl de la Fuente en Damian Nenow baseerden Another Day of Life op het gelijknamige boek waarin schrijver-journalist Ryszard Kapuscinski verhaalt hoe de Koude Oorlog de burgeroorlog in Angola nog hallucinanter maakte. Denis Do beschr...