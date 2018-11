'Lazzaro felice': een fascinerende fabel met een groot kloppend hart

Er was eens... een afgelegen, bucolisch dorpje genaamd Inviolata, waar alles nog wordt ingedeeld volgens de klassen en seizoenen. Je vindt er volkse mensen die het land bewerken, tabak kweken en beesten houden, zoals de simpele, goedhartige boerenknul Lazzaro. In een villa woont de markiezin die er sinds jaar en dag de plak zwaait, samen met haar tienerzoon Tancredi. Het is alsof de tijd in Inviolata heeft stilgestaan en vragen over de feodale manier van leven worden niet gesteld. Tenminste, tot Tancredi de boerenbuiten beu is...