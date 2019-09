4 star star star star star

James Gray tast de limieten van het universum én die van zichzelf af met Ad Astra, een Apocalypse Now tussen de sterren.

Kosmische stormen die de aarde bedreigen, woeste ruimtepuinwolken, Mad Max-achtige raids met maanlanders, aanvallen van op mensenvlees beluste bavianen: de missie van astronaut Roy McBride om zijn dood gewaande pa terug te halen uit het ruimtestation waar die al jaren uit vrije wil bivakkeert, is allesbehalve een pleziertochtje. Maar op hoeveel buitenaards spektakel, verbluffende actiesequensen en blitse scifidecors Ad Astra je ook trakteert, in zijn heart of darkness blijft het een archetypische James Gray-film. Wie 's mans oeuvre kent - van Little Odessa (1995) over We Own the Night (2007) tot The Lost City of Z (2017) -...