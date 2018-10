Felix Van Groeningen over zijn Amerikaanse debuut: 'Ik heb mijn peren gezien'

In 2015 kondigde Variety aan dat Felix Van Groeningen het boek van journalist David Sheff over zijn drugsverslaafde zoon zou verfilmen. Nu pas, meer dan drie jaar later, komt Beautiful Boy uit. In Knack Focus geeft Van Groeningen meer uitleg over de vertraging.

'Het beangstigende aan een Amerikaanse film is dat het perfect mogelijk is dat je enorm veel energie in een project steekt, dat alles op wieltjes loopt, tot er ineens één dingetje tegenzit. Door een agendaprobleem kan plots alles tot stilstand komen. En daar sta je dan. Ik was helemaal klaar om te filmen, de goesting was groot maar er zat niets anders op dan te wachten.'

'In Vlaanderen komt zoiets bijna niet voor. Zodra het Vlaams Audiovisueel Fonds met geld over de brug komt, kun je beginnen te plannen en werk je ergens naartoe. In Amerika kan het op het laatste moment nog altijd volledig fout gaan. We zijn er - gelukkig maar - geraakt. Maar ik heb mijn peren gezien.'

Liefde, sensibiliteit en openheid

'Vlak voor Kerstmis 2016 stonden alle lichten eindelijk op groen. Twee en een halve maand later was ik aan het draaien', lacht Van Groeningen. 'Dat is dan weer het voordeel van Amerika: als de trein eenmaal vertrokken is, is hij niet meer te stoppen. Als je eenmaal draait, is het er super werken.'

De regisseur van Belgica, De helaasheid der dingen en The Broken Circle Breakdown bestempelt zichzelf in Knack Focus als monomaan, maar moest de controle over zijn film uiteindelijk loslaten. 'Daar komt zo veel bij kijken, daar gaan zo'n grote bedragen in om, daar willen zo veel mensen hun zeg over doen. Zelfs de publicisten en de managers van de acteurs hebben een mening.'

'Ik moet er misschien wel bij zeggen dat de machine niet tegenwerkt', nuanceert Van Groeningen. 'Er is een grote liefde, sensibiliteit en openheid. Men wil het beste voor de film. Ik wil de machine dus niet afschilderen als een grote, gemene machine. Maar het is wel een machine.'

