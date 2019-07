Met Donnie Darko - nu helemaal gerestaureerd terug in de bioscoop - werd regisseur Richard Kelly begin deze eeuw Hollywoods lievelingetje, maar het succes van dat apocalyptische coming-of-agedebuut heeft hij nooit nog weten te evenaren. Al ziet hij het zelf niet als zijn strafste werk. 'Southland Tales blijft de film waar ik het trotst op ben.'

Laat onder filmliefhebbers de naam Richard Kelly (44) vallen en ze zullen allemaal hetzelfde antwoorden: Donnie Darko. De Amerikaanse regisseur draaide daarna nog twee andere films - Southland Tales en The Box - maar hij wordt nog steeds in de eerste plaats geassocieerd met zijn debuut. Dat zegt iets over Kelly's carrière, maar zeker ook over de cultstatus die zijn coming-of-agefantasy heeft verworven. Geen wonder dus dat ook de 4K-restauratie van zijn director's cut het tot in de bioscopen schopt.

