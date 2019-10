Is de horrorfilm Doctor Sleep een vervolg op Stephen Kings roman The Shining of op de filmversie ervan door Stanley Kubrick? Regisseur Mike Flanagan mikt hoog: 'Ik wil trouw blijven aan het boek van King en tegelijk de cinematografische wereld van Kubrick betreden.' Hopelijk heeft hij deze vijf goedbedoelde adviezen in acht genomen.

1. Toon respect voor King

Het gebeurt wel vaker dat een schrijver niet helemaal tevreden is met de verfilming van zijn werk. In het geval van Stephen King en The Shining ging de afkeer zo ver dat de populaire horrorauteur in 1997 zelf zijn schouders zette onder een driedelige tv-serie, die werd uitgezonden als Stephen King's The Shining. Een mogelijke verklaring is dat Kubrick en scenariste Diane Johnson enkel die scènes uit het boek hadden gehaald die ze nodig achtten om hun film te maken, en het leeuwendeel van de paranormale shit hadden weggegooid. En deze opmerking van de regisseur zal bij King ook wel zijn aangekomen: 'Je kunt de roman geenszins een ernstig literair werk noemen, maar de plot is heel goed uitgewerkt. En voor een film is dat vaak het enige dat van tel is.'

...