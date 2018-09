Deze grande dame van de Argentijnse film krijgt een tweede kans in Belgische bioscopen

KaskCinema in Gent, Buda in Kortrijk, Roxy in Koersel, Cinema Zuid in Antwerpen en Cinema Zed in Leuven trakteren elke maand op een topfilm die in dit land geen release heeft gekregen. Wordt deze maand van de vergetelheid gered: Zama van Lucrecia Martel.