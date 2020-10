De release van 'Dune', het langverwachte scifi-epos van Denis Villeneuve, wordt uitgesteld naar oktober 2021. De film werd aanvankelijk in december 2020 in de bioscoop verwacht.

Na potentiële blockbusters als Black Widow en de nieuwe James Bond-film No Time to Die, wordt ook Villeneuves langverwachte nieuwe film uitgesteld naar 2021. De adaptie van Frank Herberts scifiklassieker met onder meer Timothée Chalamet en Zendaya komt op 1 oktober volgend jaar in de (Amerikaanse) bioscopen.

Het uitstel is te wijten aan het coronavirus, dat na een opstoot in onder meer de Verenigde Staten heel wat bezoekers uit de bioscopen houdt en de planning van Warner Bros ondersteboven haalt.

Onlangs werd Wonder Woman 1984 nog verplaatst naar december. De nieuwe releasedatum van Dune kwam in het vaarwater van die van The Batman, waardoor die laatste moest wijken naar maart 2022.

