De wilde plannen van Matthias Schoenaerts: 'Ik wil geen film regisseren, ik wil De Nachtwacht maken'

Vrijdag is Matthias Schoenaerts heel even in het land om Film Fest Gent af te sluiten met de fraaie gevangeniswestern The Mustang. Lang nakaarten zit er niet in, want mijnheer is met filmmysticus Terrence Malick een Bijbelepos aan het draaien. Een gesprek over wilde paarden, wilde plannen en pure passie. 'Van Malick word je gek, maar dan op een fantastische manier.'

MATTHIAS SCHOENAERTS: 'The Mustang was een gevecht om de wereldtitel.' © Filip Van Roe

Matthias Schoenaerts neemt geen afscheid met 'Ciaokes, byekes'. Matthias Schoenaerts neemt afscheid met 'Veel groetjes, tot in den draai en blijven dansen!' Zegt het iets over de mens achter de acteur? De hartelijke afscheidsgroet komt er na een lang, avondlijk gesprek na een nog veel langere opnamedag waarbij hij naar beste vermogen de instructies van Terrence Malick probeerde te volgen. De Terrence Malick die met The Tree of Life de Gouden Palm won en sinds de majestueuze misdaadballade Badlands (1973) en het lyrische Days of Heaven (1978) wordt aanbeden als een van de allergrootste filmdichters van de VS? De Malick die het gewoon is om samen te werken met grote namen als Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, George Clooney, Adrien Brody en Richard Gere en zijn hand er niet voor omdraait om die vervolgens uit de film te knippen? Ja, die Malick. De publiciteitsschuwe, spirituele Texaan filmt in Turkije een Bijbelepos over het leven van Jezus van Nazareth. Voorlopige titel: The Last Planet. En Schoenaerts speelt de hoofdrol, die van de apostel Petrus.

