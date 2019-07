Met Der goldene Handschuh, een biopic over de Duitse seriemoordenaar Fritz Honka, levert Fatih Akin wellicht de goorste film van het jaar af - bloed, zweet en rottende lichaamsdelen incluis. 'Geweld is niet sexy, het is gewoon smerig.'

Van Jeffrey Dahmer tot Ted Bundy, van de Zodiac Killer tot de Boston Strangler... Niets dat zo tot de popculturele verbeelding spreekt als de seriemoordenaar. Bovendien wil het cliché dat het vaak om intelligente en duivels charmante roofdieren en dus dankbare sujetten voor biopics gaat, al past dat profiel duidelijk niet bij alle serial killers. Fritz Honka, die tussen 1971 en 1974 minstens vier vrouwen uit de rosse buurt van Hamburg doodde, was klein, impotent en lelijk. Hij was een alcoholverslaafde nachtwaker die de verlepte hoeren die hij opscharrelde na de (orale) seks in stukken sneed. Tot de stank van hun rottende, in plastic zakken bewaarde vlees tot bij de buren doordrong en hij na een brand in zijn huis louter toevallig werd geklist. Daarna zat hij, tot zijn dood in 1998, opgesloten in een psychiatrische inrichting.

...