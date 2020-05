Planet of the Humans, de shockdoc van Michael Moore over hernieuwbare energie, is van YouTube verwijderd na een copyrightclaim van een Britse fotograaf. Dat schrijft The Guardian.

YouTube verwijderde Planet of the Humans, de omstreden documentaire waarin Michael Moore (uitvoerend producent) en Jeff Gibbs (regisseur) een kritische kijk geven op de klimaatbeweging en op groene energie. De film, die archiefmateriaal met reportage-interviews combineert, gebruikte enkele beelden uit Rare Earthenware, een documentaire van Britse klimaatfotograaf Toby Smith over de winning van zeldzame grondstoffen in Mongolië.

Smith legde een klacht neer bij YouTube omdat de beelden zonder toestemming werden gebruikt in een context waar hij niet achter staat. 'Ik ondersteun de documentaire niet en ga niet akkoord met de misleidende boodschap', zegt Smith aan Britse krant The Guardian.

Lees ook: Hoe linkse rakker Michael Moore de strijdmakker van de klimaatnegationisten wordt

Planet of the Humans kwam al eerder in opspraak. Volgens klimaatwetenschappers en -activisten foefelden Moore en Gibbs met cijfers en statistieken om de klimaatbeweging in een negatief daglicht te zetten. De documentaire zou onthullen hoe groene energie gekaapt is door de kapitalistische grootindustrie. Michael Moore werd zo de schietschijf van klimaatactivisten, nadat hij aanvankelijk vooral door rechts Amerika onder vuur lang sinds documentaires als Bowling for Columbine en Fahrenheit 9/11.

De filmmakers ontkennen het auteursrecht te hebben geschonden en schrijven de klacht toe aan politiek gemotiveerde censuur. 'Deze poging om de film offline te halen is een schaamteloze daad van censuur. Politieke tegenstanders hebben het auteursrecht misbruikt om het debat het zwijgen op te leggen', aldus Gibbs aan The Guardian.

Planet of the Humans kwam uit eind april en is ondertussen al meer dan 8 miljoen keer bekeken. Moore en Gibbs lieten dit weekend weten dat ze de film zo snel mogelijk opnieuw online zetten, dan wel zonder de omstreden passage.

YouTube verwijderde Planet of the Humans, de omstreden documentaire waarin Michael Moore (uitvoerend producent) en Jeff Gibbs (regisseur) een kritische kijk geven op de klimaatbeweging en op groene energie. De film, die archiefmateriaal met reportage-interviews combineert, gebruikte enkele beelden uit Rare Earthenware, een documentaire van Britse klimaatfotograaf Toby Smith over de winning van zeldzame grondstoffen in Mongolië. Smith legde een klacht neer bij YouTube omdat de beelden zonder toestemming werden gebruikt in een context waar hij niet achter staat. 'Ik ondersteun de documentaire niet en ga niet akkoord met de misleidende boodschap', zegt Smith aan Britse krant The Guardian.Planet of the Humans kwam al eerder in opspraak. Volgens klimaatwetenschappers en -activisten foefelden Moore en Gibbs met cijfers en statistieken om de klimaatbeweging in een negatief daglicht te zetten. De documentaire zou onthullen hoe groene energie gekaapt is door de kapitalistische grootindustrie. Michael Moore werd zo de schietschijf van klimaatactivisten, nadat hij aanvankelijk vooral door rechts Amerika onder vuur lang sinds documentaires als Bowling for Columbine en Fahrenheit 9/11.De filmmakers ontkennen het auteursrecht te hebben geschonden en schrijven de klacht toe aan politiek gemotiveerde censuur. 'Deze poging om de film offline te halen is een schaamteloze daad van censuur. Politieke tegenstanders hebben het auteursrecht misbruikt om het debat het zwijgen op te leggen', aldus Gibbs aan The Guardian.Planet of the Humans kwam uit eind april en is ondertussen al meer dan 8 miljoen keer bekeken. Moore en Gibbs lieten dit weekend weten dat ze de film zo snel mogelijk opnieuw online zetten, dan wel zonder de omstreden passage.