Sun Dog, de Belgische kanshebber op een European Film Award, viel buiten de prijzen. All Cats Are Grey in the Dark, van de Zwitser Lasse Linder, won de award voor beste kortfilm.

De film All Cats Are Grey in the Dark, van de Zwitserse regisseur Lasse Linder, heeft donderdagavond op de European Film Awards de prijs voor beste kortfilm gewonnen.

Ook de Belg Dorian Jespers maakte kans met zijn afstudeerproject Sun Dog, maar hij viel buiten de prijzen. Jespers film maakt ook deel uit van de preselecties voor de Oscars, al vreest Jespers dat zijn kortfilm in de Verenigde Staten een minder groot succes zal zijn.

De 33e editie van de European Film Awards gebeurt dit jaar virtueel, in een reeks van evenementen van 8 tot 12 december, vanuit de European Film Academy in Berlijn. (Belga)

