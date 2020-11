De Brusselse filmmaker logeerde voor zijn debuut twee maand op school.

Leeftijd: 27 Locatie: Brussel / Tourcoing Instagram: @dorianjespers In het kort: Filmmaker. Occasionele mad scientist. Gooit hoge ogen met zijn afstudeerproject Sun Dog. In het lang: Dorian Jespers werkte als cinematograaf op een set in Moskou toen iemand hem op een feestje vertelde over Moermansk. Aangemoedigd door nieuwsgierigheid en iets te veel alcohol kocht de jonge Brusselaar diezelfde avond nog een treinticket naar de mysterieuze stad in het noorden van Rusland. 'Mijn portefeuille was gestolen, ik sprak geen Russisch en ik had geen idee wat ik daar precies ging zoeken', aldus Jespers. 'Gelukkig leerde ik er een slotenmaker kennen die me eten en onderdak gaf en me een week lang in stilte in de stad rondleidde terwijl hij zijn werk deed.' Perfect voer voor een film. En dus trok Jespers opnieuw naar Moermansk om Sun Dog te maken, zijn afstudeerproject aan het Kask, over een jonge slotenmaker die ronddwaalt in de stad en zijn eigen fantasie. Met die kortfilm is hij ondertussen al een tijdje aan een zegetocht bezig. Vorig jaar kreeg Sun Dog een eervolle vermelding op Film Fest Gent en ontving Jespers een wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Eerder dit jaar won hij de Ammodo Tiger Short Award op het International Film Festival Rotterdam. En volgende week is Sun Dog te zien in het New Yorkse MoMA én maakt Jespers kans op een European Film Award. Hij heeft dan ook hard gewerkt aan Sun Dog. Niet alleen in Moermansk, maar ook in Gent. 'Ik had het domme idee om alle geluiden nadien op te nemen in de studio', lacht Jespers. 'Daar kroop zo veel tijd in dat ik haast non-stop moest werken. Ik heb twee maand stiekem op school gewoond. Mijn slaapzak verstopte ik achter het projectiescherm. Tot de poetsvrouw me op een ochtend betrapte terwijl ik mijn tanden aan het poetsen was. (lacht) Ik leek wel een mad scientist die high was van het werken.' Intussen reist Sun Dog dus de wereld rond, volgt Jespers een nieuwe filmopleiding aan Le Fresnoy in Tourcoing en maakt hij plannen voor een volgende kortfilm, die naar eigen zeggen even ambitieus is. Waar een dronken tripje naar Moermansk al niet goed voor is. Een willekeurige quote: 'Ik hou ervan om traditioneel vakmanschap, waarbij elk geluid, beeld en detail klopt, te combineren met minder traditionele verhalen. In die zin schetst Sun Dog een goede eerste indruk van wat voor werk ik wil blijven maken.'