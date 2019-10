Slechts enkele maanden na de release van Hellhole, stond regisseur Bas Devos al op de Croisette in Cannes met zijn nachtelijke roadmovie Ghost Tropic. Na het serieux van die eerste had hij toch even nood aan iets anders: 'Ik miste de lichtheid van studentenfilms.'

Schuilt er een workaholic in Bas Devos? Ook al beweert de cineast een luiaard te zijn, toch heeft hij twee films afgewerkt in een jaar tijd. Drie maanden nadat Hellhole, een beklemmend portret van Brussel post-aanslagen, in Berlijn gepresenteerd werd, mocht Devos al afreizen naar de Côte d'Azur om er zijn derde langspeler voor te stellen. 'Supervreemd was dat. We hadden nooit de bedoeling de film in te dienen voor Cannes. Toen ik vroeg aan mijn team of we überhaupt de film wel konden afwerken in zo'n korte tijdspanne zeiden ze: neen, maar we gaan het toch doen! En dan nog te bedenken dat ze het voor geen geld deden!'

...