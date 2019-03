Bas Devos over het Brussel van na 22 maart: 'Je kunt alle Molenbekenaren toch niet op één hoop gooien?'

Kristof Dalle Journalist

In zijn tweede film Hellhole richt regisseur Bas Devos, onlangs nog met lof overladen door Variety, de blik op Brussel in de maanden na die vreselijke 22 maart 2016. 'We liepen allemaal rond in een soort roes van shellshock en verwarring, voorzichtig naar elkaar tastend in het donker.'

Een hoofdpersonages in Hellhole, vertolkt door Hamza Belarbi. © .