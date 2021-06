De animatiefilm Where Is Anne Frank van de Israëlische regisseur Ari Folman is uitgenodigd voor de officiële selectie van het filmfestival van Cannes. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) donderdag.

Where Is Anne Frank borduurt voort op het verhaal van Anne Frank en brengt haar denkbeeldige vriendje Kitty tot leven. Het is de eerste film voor een jong publiek van Ari Folman, die internationaal vooral bekend is van Waltz With Bashir uit 2008, een animatie-documentairefilm over de Israëlisch-Libanese Oorlog van 1982 die genomineerd werd voor de Oscars.

Where Is Anne Frank is een internationale coproductie tussen België, Luxemburg, Israël, Nederland en Frankrijk, met animatiestudio Walking The Dog als Vlaamse partner. (Belga)

