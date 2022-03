Op het Filmfestival van Oostende heeft actrice Sien Eggers zondag een Lifetime Achievement Award ontvangen. De actrice nam haar award in ontvangst van minister van Vlaams minster van Media Benjamin Dalle in cultuurcentrum De Grote Post. Daarna wordt Eggers nog vereeuwigd met een ster op de Oostendse zeedijk.

De Vlaamse actrice Sien Eggers, afgelopen jaar nog 70 geworden, is in Oostende gehuldigd op het filmfestival. De actrice kreeg een Lifetime Achievement Award. Eggers was enorm blij met de erkenning. 'Ik hoop dat ik dit nog lang mag doen. Ik vind het heerlijk om verhalen te vertellen aan mensen en ik vind het ook fijn om gewaardeerd te worden. Ik kan eigenlijk een boek schrijven over mensen die mij voortgestuwd hebben. Dank u wel allemaal.'

Als kers op de taart mag Sien Eggers zondagnamiddag nog haar eigen ster onthullen op de Oostendse Zeedijk. Ook Arno Hintjens krijgt zondag nog een Lifetime Achievement Award.

