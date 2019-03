8 kinderfilms om tijdens de krokusvakantie te ontdekken op het JEF Festival

Binti (Frederike Migom)

In haar eerste langspeelfilm voert Frederike Migom de 12-jarige Binti en haar camera op. Wanneer de politie ontdekt dat zij en haar vader illegaal in het land verblijven, bedenken Binti en haar vriend Elias een plan. Joke Devynck en Baloji nemen de ouderrollen op zich, terwijl Bebel Tshiani zich bewijst als het titelpersonage

Binti gaat op 2 maart in première in Antwerpen.





Los Bando (Christian Lo)

Vorig jaar nog verzilverde Los Bando de prijs voor Best Children's Film op het Zurich Film Festival. De Zweeds-Noorse langspeelfilm volgt de muzikale tieners Axel en Grim tijdens hun roadtrip naar een talentenjacht. Dat Grim eigenlijk niet kan zingen, durft Axel niet te vertellen. Niet ondenkbaar dat deze chaotische, maar charmante roadmovie binnenkort ook Belgische harten zal veroveren.

Los Bando ging op 23 februari in première, maar is nog tot 10 maart te zien in verschillende steden.





Nous Trois (Jonas Baeckeland)

JEF draait dit jaar rond dans en dat leidt tot mooie films als Nous Trois op het programa. Deze Vlaamse kortfilm brengt drie meisjes op de leeftijd van zes, twaalf en achttien jaar in beeld. Jaren gaan voorbij, maar hun passie voor dans blijft doorheen hun ontwikkeling in leven. Dat Jonas Baeckeland geen woorden nodig heeft om die passie in beeld te brengen, maakt de film opmerkelijk.

Nous Trois is op 3 maart te zien in Brugge en tot 10 maart in andere steden.





Pachamama (Juan Antín)

Ook deze Frans-Argentijnse animatiefilm mag volgende week van wat aandacht genieten. Dat de 10-jarige Tepulpaï een sjamaan wil worden en daardoor terechtkomt in een groot avontuur, is al boeiend. Voeg daar mooi verzorgde animatiefiguren aan toe en u weet waarom Pachamama in het oog springt.

Pachamama is op 7 maart te zien in Brugge en op 8 maart in Antwerpen.





Provence (Kato de Boeck)

Vorig jaar won dit autobiografisch verhaal van Kato de Boeck de Humo Award op het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven. Het zijn de mooie, Franse zomerdagen en de sterke band tussen broer en zus die nu ook het JEF Festival overtuigen om Provence toe te voegen aan zijn programma. Wie dus even genoeg heeft van de grijze winterdagen, kan zich onderdompelen in de warmte van Frankrijk en familie.

Provence is op 4 maart te zien in Antwerpen en Brugge.





Mirai (Mamoru Hosoda)

Voor de Japanse animatieliefhebbers is er ook Mirai. Mamoru Hosoda liet zich inspireren door zijn voor dit sprookje over de verwende Kun. Die leert via een tijdsmachine om een goede broer te zijn voor zijn jongere en ongewilde zus. Mirai werd zowel bij de Golden Globes als bij de Oscars genomineerd in de animatiecategorie.

Mirai is op 2 maart te zien in Gent, maar ook tot 10 maart in andere steden. Lees ons interview met Mamoru Hosoda hier.

Rosie en Moussa (Dorothée van den Berghe)

Als de moeder van Rosie plots besluit om naar de andere kant van Brussel te verhuizen, is het even wennen voor haar dochter. Gelukkig ontmoet ze Moussa, die in het appartement boven haar woont. Door de ogen van de twee vrienden krijgt Brussel een verfrissende invulling. Het is de ideale stad om avonturen te beleven, maar ook om elkaar te helpen. Rosie en Moussa is een multiculturele film, ondersteund door begeerde acteurs onder wie Ruth Beeckmans

Rosie en Moussa is op 2 maart te zien in Strombeek-Bever.





Zen In The Ice Rift (Margherita Ferri)

Deze Italiaanse langspeelfilm volgt Maia, een 16-jarige tiener die op zoek gaat naar haar genderidentiteit en seksualiteit. Dat ze het enige meisje in haar ijshockeyteam is en de neutrale naam 'Zen' verkiest, maakt het voor haar niet makkelijk om erbij te horen. Zen In The Ice Rift is een echte eyeopener en verduidelijkt dat genderstereotypen eerder kwaad dan goed doen.

Zen In The Ice Rift is op 4 maart te zien in Antwerpen en op 5 maart in Brugge.