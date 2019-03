30 jaar 'Heathers', de donkere tienerfilm die het pad effende voor 'Mean Girls'

Toen Heathers in 1989 in de bioscoop kwam, werden die al een tijdje opgefleurd door teen movies als The Breakfast Club en Pretty in Pink. Michael Lehmann zag die films, riep 'This is bullshit!' en besloot een gitzwarte komedie over zelfdoding, verkrachting, homofobie, zelfverminking, eetstoornissen, pesterijen en school shootings te maken.

