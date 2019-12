Voor wie zijn geld graag door de ruiten keilt.

Een doos voor op je bureau

Begin dit jaar scoorde deze minimalistische opruimgoeroe een Netflix-hit metTidying Up with Marie Kondo. Vervolgens opende ze haar eigen webshop. Dat is spuwen in het gezicht van je fans. Een van de producten is een lederen doos 'om kleine items in te bewaren, zoals naamkaartjes, clipjes en munten.'

68 euro

Een tak om shiatsu mee te doen

Onze favoriet: een tak die door Japanse houtbewerkers werd getransformeerd tot een shiatsu-stick. Klinkt indrukwekkend. Ziet er nog steeds uit als een tak.

11 euro

Een heel, heel dure theedoos

Met 182 euro kunt u veel doen. Een houten theedoos kopen, bijvoorbeeld.

182 euro