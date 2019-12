Knack Focus' bij momenten compleet nutteloze, maar altijd amusante cadeaugids

Want rechthoekige platenspelers zijn voor het plebs.

Miniot is een Nederlands familiebedrijfje dat zich in ronde platenspelers specialiseert en de Wheel gecreëerd heeft, een houten schijf waarop u plaatjes kunt draaien en waarvan alle functies worden uitgevoerd via het onopvallende staafje in het midden. Klinkt als iets dat designfreaks in huis willen hebben. 650 euro.